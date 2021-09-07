Eskiden işini anlatamıyordu, şimdi talebe yetişemiyor

Teknolojinin her geçen gün daha fazla hayatımıza girdiği dönemde, e-ticaret hacmi ise giderek yükseliyor. Uzmanlara göre ise 2022 yılı e-ticaretin tepe noktası olacak. Eskiden işlerini anlatmakta zorlanan yazılımcılar bile şimdi talebe yetişmekte zorlanıyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapanların sayısı her geçen gün artarken, bir çok işletme ise dijital dünyada yerini aldı. Uzmanlara göre ise bu sayılar daha da artacak. 2022 yılı ise e-ticaretin en tepe noktası olacak. Artık dünyanın en uç noktasından, evinin kapısına kadar ürün gönderildiğini ifade eden e-ticaret uzmanı Derviş Muharrem Ceran, “İki yıl öncesine kadar bir yükseliş vardı, ancak insanlarda kredi kartları ile online alışveriş yapma korkusu da vardı. Pandemi ile hürmet görmeye başlayan dijital evren sayesinde, insanlar dışarı çıkmaya gerek duymadan, evinde tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı” dedi.

“Eskiden işimi kimseye anlatamazdım”

Sadece satıcı, alıcı değil, yazılımcılara da büyük imkanlar sunulduğunu ifade eden Derviş Muharrem Ceran, “Eskiden insanlara işimi anlatabilmek için zorlanıyordum. Saatlerimi alan toplantılarda bulunuyordum. Artık öyle değil. Şimdi insanlar beni arıyor, talebe ise yetişmekte zorlanıyorum” diye konuştu.

2022 yılı ve sonraki süreçlerin e – ticaret için çok daha parlak olacağını söyleyen Derviş Muharrem Ceran, gençlerin dijital alanda daha fazla bulunması, kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.