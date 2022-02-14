Eski okul binası çok amaçlı tesise dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da atıl durumda bulunan 56 yıllık eski okul binasını yenileyerek, kültürel etkinliklerin yapılabileceği sosyal tesise dönüştürecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki eski ve kullanılmayan okul binalarını yenileyerek, vatandaşların yararlanabileceği sosyal donatılara dönüştürüyor. Bu kapsamda, Kandıra Sepetçi Mahallesi’nde atıl durumda bulunan eski okul binasının da yenilenerek, çeşitli kültürel etkinliklerin yapılabileceği tesise dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Tüm malzeme ve işçiliği büyükşehir tarafından karşılanacak olan 185 metrekare kapalı alandaki inşaat çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Sepetçi Mahallesi’ne, çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği çok amaçlı güzel bir sosyal tesis kazandırılacak. Kadınlar çeşitli kurs ve toplantılar düzenleyebilecek, gençler her türlü etkinliklerde bulunabilecek. Ayrıca çeşitli cemiyetler, nişan ve düğün gibi etkinlikler de yapılabilecek. Toplamda 2 bin 500 metrekareye sahip alanda, çocuk oyun alanı ve gençlerin spor yapabileceği donatılar olacak. İnşaatın yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.