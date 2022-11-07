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Eski belediye başkanının adı millet bahçesinde yaşatılacak
Eski Bahçeçik Belediye Başkanı İbrahim Gencer’in ismi, Başiskele’de inşa edilen Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ne verildi.
KOCAELİ 07.11.2022, 09:33
Eski Bahçeçik Belediye Başkanı İbrahim Gencer’in ismi, Başiskele’de inşa edilen Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ne verildi.
Başiskele Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısında gündeme gelen Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nin isim değişikliğiyle ilgili teklif yazısının mecliste oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, "İbrahim Gencer Millet Bahçesi" yazılı tabela, giriş kapısına asıldı.
İbrahim Gencer, 2019 yılında geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti.