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Erzurum’u Kocaeli’ye taşıdılar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri’nde Erzurum’a ait yöresel ürünler sergilendi.

KOCAELİ 08.05.2022, 12:10
Erzurum’u Kocaeli’ye taşıdılar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri’nde Erzurum’a ait yöresel ürünler sergilendi.

Darıca Belediyesi ile Darıca Erzurumlular Derneği tarafından "Erzurum Tanıtım Günleri" düzenlendi. Etkinlikte Erzurum’a ait cağ kebabı, Erzurum dövme tereyağı gibi yöresel ürünler tanıtıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlar ve protokol üyeleri stantları gezdi. 10 Mayıs tarihine kadar Darıca Kapalı Pazar Alanı’nda devam edecek etkinlikte Erzurumlu yerel sanatçılar da konser verecek.

“Erzurum zengin bir şehrimiz”

Etkinlikle ilgili bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızda yeni açtığımız kapalı pazar alanında daha önce de düzenlediğimiz bazı etkinliklerin daha farklısı olan Erzurumlu hemşerilerimizin tanıtım günlerindeyiz. Hem yeme içmesiyle hem gelenekleriyle, görenekleriyle hem mutfağıyla zengin bir şehrimiz Erzurum. Bugün de Erzurumlu hemşerilerimizi Darıca’ya taşıdık. Güzel bir etkinlikte bir aradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tanıtımdaki amacımız hemşehrilerimizin kaynaşmasını sağlamak"

Etkinliğin 10 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirten Başkan Bıyık, "Darıca, Erzurum nüfusu ciddi şekilde ağırlıklı olan bir bölge. Sadece Darıca’da değil Kocaeli’de de ağırlıklı. Ama Kocaeli içerisinde en yoğun ilçemiz Darıca. Onun için biraz daha önem arz ediyor. Yoğunluğun daha çok olmasının sebeplerinden biri de bu. Tabii burada sadece Erzurumlular değil, diğer memleketli hemşerilerimizin de katılıyor olması, geliyor, öğreniyor, geziyor, dolaşıyor, bakıyor olması bizim için mutluluk kaynağı. Bizim amacımız, hemşehrilerimizin kaynaşmayı sağlamak. Onun üzerine de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu kültürümüzün de yarınlara taşınmasına vesile olmak istiyoruz"

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ise etkinlikte Erzurum’un yöresel ürünlerinin sergilendiğini kaydederek, "Amacımız Darıcalı hemşerilerimiz ile Erzurumlu hemşerilerimizi buluşturmak. Bu kültürümüzün de yarınlara taşınmasına vesile olmak istiyoruz. Bugün burada Erzurum’umuzun tulum peyniri var, cağ kebabı var, kadayıf dolması var, kahvelerimiz var, Erzurum’un yöresel ürünleri var. Biz tamamen Erzurum’un ürünlerini tanıttık, dışarıdan başka ürün almadık. Ürünlerin tamamı Erzurum’dan geldi. İnşallah hemşerilerimiz bakıp memnun kalacaklar" şeklinde konuştu.

“Biz Erzurum’u her daim yaşıyoruz”

Etkinliğe katılan Asım Aydın da, "Tüm hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz. Kültürümüzün genç nesillere aktarılması gerekiyor. Biz aslında Erzurumlu olarak şunu düşünüyoruz; Erzurum’un tanıtıma ihtiyacı yok. Erzurum her yerde. Darıca’da yoğun bir kitlemiz var. Nüfusun büyük bir kısmı Erzurumlu. Burada Erzurum’u yaşamaya, Erzurum ile birlikte hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bu da onun bir göstergesi. Biz Erzurum’u her daim yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Bu tür etkinlikler özlem giderebilmemiz için harika”

Yaklaşık 17 yıldır Darıca’da yaşadığını söyleyen Gül Hatun Taş ise, "Bu programlar bizim örf ve adetlerimizi yaşatmak için çok güzel. Çünkü gerçekten günümüzde artık her şey unutuluyor. Ara sıra da olsa hatırlamak, bir nebze de olsa Erzurum’u hatırlamak güzel. Her şey çok güzel. Erzurum’un kültürünün çoğu hemen hemen burada. İnsan nerede doğuyorsa orası onun realitesi oluyor. Nereye giderse gitsin hep doğduğu yeri arıyor. Biz de oraları arıyoruz ama burada olduğumuz için bu tür etkinlikler bizler için, özlem giderebilmemiz için çok harika" dedi.

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