Erzurumlular’dan Büyük Birlik Partisi’ne ziyaret

Kocaeli Erzurumlular Derneği yönetimi, Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret etti.

Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetimi, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Büyük Birlik Partisi il Koordinatörü Metehan Küpçü, il Başkanı Kaan Şengil de hazır bulundu. Konuşmaların ardından Metehan Küpçü, dernek başkanı Avni Gözütok’a plaket takdim etti. Çalışmalarından dolayı parti yönetimini tebrik eden Gözütok, "Samimi candan misafirperverliğinizden dolayı şahsım, yönetimim ve derneğimiz adına teşekkür ederim" dedi.

Büyük Birlik Partisi il Koordinatörü Metehan Küpçü ise, "Ziyaretiniz bizi çok memnun etti. Dernek nezdinde tüm Erzurumlu hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.