Erteleme kararına rağmen greve çıktılar

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla grevin 60 gün süreyle ertelendiği Bekaert Kocaeli fabrikasında çalışan 400 işçi greve çıktı.

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, İzmit ve Kartepe ilçelerinde bulunan fabrikalarda işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sebebiyle grev yapacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine Resmi Gazete’de yayımlanan kararla işçilerin grev kararı ’milli güvenliği bozacak nitelikte’ olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti. Yasağa rağmen Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Bekaret İzmit fabrikası önünde toplandı. 400 işçi alkış ve sloganlar eşliğinde pankartlar ile greve çıktı. İşçiler eylemlerine yağmura rağmen devam etti. Polis ekipleri ise bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Basın açıklamasında bulunan Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Bekaert, Belçika menşeli bir firmadır ve yıllardır burada toplu sözleşme yapıyoruz. Buraya yapmadığımız iyilik kalmadı, yapmadığımız destek kalmadı. Bu firma yeni yatırımlarla Bekaert şirketlerinin en önemli firması haline geldi. Yeni yatırımlar yapacaklar, fabrika büyüyecek, 42 bin tondan, 86 bin tona kapasitesi çıkacak bunu buraya işçiler getirdi" dedi.

"Bizim talebimiz 6 aylık yüzde 130’dur"

Anaysa ve uluslararası antlaşmalardan doğan hakları kullanarak mücadele verdiklerini ifade eden Serdaroğlu, "Sendika olarak işçi arkadaşlarımıza yapmış olduğunuz toplantılarda ve sendikamızın bilimsel çalışmalarında burada hak kayıplarımızı giderecek ve sürekliliği sağlayacak bir rakam ortaya çıkardık. Dedik ki; bizim talebimiz 6 aylık yüzde 130’dur. ’Benim kaybımın telafisi budur ve ülkenin büyümesi, senin ihracat rakamların, ülkenin hayat pahalılığının karşısında benim geçinebileceğim rakam budur’ dedim. Benim önüme bunun yarısının da altında bir rakam koydular. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Onun için sonuna kadar bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.