Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor

Yaz aylarında sağladığı kullanım kolaylıkları sebebiyle perma işlemi erkekler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yeni trendler ve güzellik anlayışları ile erkekler için yeni saç ve sakal modelleri gittikçe önem kazanıyor. Son zamanlarda giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan modellerin başında ise perma geliyor. Birçok ünlü ismin öncülüğü ile halk arasında sıkça tercih edilmeye başlayan perma, sıcak havalarda da vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Erkeklerin son zamanlarda permaya çok ilgili olduğunu ifade eden kuaför Yusuf Aydın, "Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var, erkeklerin daha çok tercihi oldu” dedi.

Perma saç modelinin avantajlarından bahseden Kuaför Yusuf Aydın, “Kullanması kolay ve basit olduğu için erkekler artık tercih ediyor. Yazın özellikle denizde ve güneşli havalarda daha çok tercih ediliyor. Çünkü perma saç modeli denizden çıktığımızda veya sıcak havalarda saçımız bozulsa bile perma saç bozulmuyor. Kıvırcık ve dalgalı olduğu için şekil alan ve daha güzel gözüken bir model olarak söyleyebiliriz” dedi.

Yusuf Aydın, Arnavutluk´ta düzenlenen ’Dünya Kuaförler Yarışması’nda da en iyi saç tasarım ödülüne layık görüldü. Türkiye´yi Avrupa´da temsil ettiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Aydın, ekip olarak hedeflerinin dünya birinciliği olduğunu söyledi.