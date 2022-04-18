Eray Şamdan Portekiz yolcusu

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında büyük bir başarıya imza atarak karatede Türkiye’ye tarihin ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan ve milli takım, Premier Lig müsabakaları için Portekiz’e gidiyor.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan ve milli takım, Premier Lig müsabakaları için Portekiz’e gidiyor. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında karatede Türkiye’ye tarihin ilk olimpiyat madalyasını getiren milli karateci Eray Şamdan, yeni sezonun ilk karşılaşmasında Portekiz’de sahne alacak. Başarı odaklı çalıştıklarını ifade eden Adnan Şamdan, "Takım halinde katılacağımız ilk turnuva Şampiyonlar Ligi Premier Lig Lizbon etabı olacak. En iyilerin müsabakasında, bütün kategorilerde ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise mayıs ayında Gaziantep’te yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası. Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde şampiyonluk için hedefimize odaklandık" dedi.

“Sporcumuz Eray Şamdan’ın yeniden altın madalya alacağına inanıyoruz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, Premier Lig müsabakaları için Eray Şamdan’a başarılar diledi. Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak hem antrenörümüzün hem de sporcumuzun milli takımda ilçemizi temsil etmelerinden dolayı gururluyuz. Önce Premier Lig ve ardından ülkemizde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası’nda sporcumuz Eray Şamdan’ın yeniden altın madalya alacağına inanıyoruz. Olimpiyat ikincisi sporcumuza güveniyor ve başarılar diliyoruz" diye konuştu.