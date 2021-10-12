banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

Erasmus Plus projesinin ilk toplantısı İzmit’te yapıldı

İzmit Belediyesinin ortaklarından biri olduğu, gençlere farklı kültürel değerleri öğrenmede yeni metotlar sunacak olan GET CLOSER’ KA 227 Erasmus+ Projesi’nin ilk toplantısı İzmit’te yapıldı.

KOCAELİ 12.10.2021, 12:25
Erasmus Plus projesinin ilk toplantısı İzmit’te yapıldı

İzmit Belediyesinin ortaklarından biri olduğu, gençlere farklı kültürel değerleri öğrenmede yeni metotlar sunacak olan GET CLOSER’ KA 227 Erasmus+ Projesi’nin ilk toplantısı İzmit’te yapıldı.

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi’nin de proje ortalığında yer aldığı, Avrasya Gençlik Gelişim Derneği koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan GET CLOSER’ KA 227 Erasmus+ Projesi’nin ilk uluslararası toplantısı İzmit’te gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Belediyesinin yanı sıra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İtalya’dan Misano Belediyesi ve Almanya’dan WASLA Berlin katıldı.

18 ay sürecek projenin açılış toplantısında proje tanıtımı, proje zaman çizelgesi, projenin yaygınlaştırma stratejisi ve proje sonunda ortaya çıkarılacak e-öğrenme platformunun konsept tasarımı hakkında kararlar alındı. Toplantı sonrası ise proje ortakları dünyanın en büyük Atatürk Müzesi olan İzmit Belediyesi Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etti.

Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ile birlikte proje katılımcılarının; kültürel sanat mirası ve farklı folklorik değerleri yenilikçi metotlar ile öğrenmeleri hedefleniyor. Oluşturulacak e-öğrenme platformu ile gençler, sanat eğitimcileri ve sanat pratisyenleri, kültürel sanat mirası konusunda kapasitelerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1