Enkaz döküm sahasından yaşam alanına

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan alanda inşası tamamlanan Gölcük Millet Bahçesi, vatandaşlara hizmet vereceği günlere hazırlanıyor.

Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan Koray Aydın Parkı’nın hemen üstündeki 55 dönüm alanda yapılan Gölcük Millet Bahçesi tamamlandı. Işıklandırma çalışmaları sona eren millet bahçesi, gündüz saatlerinde eşsiz manzarası, akşam saatlerinde ise ışıl ışıl görüntüsüyle görenlerin beğenisini kazanıyor.

Bin 371 adet 10 yaş civarı çeşitli cinste ağaç, 12 bin 595 bitki ve çiçeğin bulunduğu Gölcük Millet Bahçesi’nde; çocuk oyun alanı, fitnes alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, Gülizar bahçesi, çınar meydan, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, millet kıraathanesi, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu yer alıyor.

Millet bahçesinin ilçeye çok yakıştığını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Millet Bahçesi projesini ilçemize kazandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.