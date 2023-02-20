Enkaz altında telef olan hayvanlar hastalık riskine karşı gömüldü

Hatay’da depremde telef olan 10 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan, hastalık riski oluşturmaması için Gölcük Belediyesi ekiplerince enkazdan çıkartılarak gömüldü.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay’da dezenfeksiyon, ilaçlama ve kemirgenle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer koordinesinde tüm ilçelerde devam eden çalışmalarda ekipler, Antakya Cilvegözü yolu üzerinde bulunan Üzümdalı köyünde depremde telef olan hayvanları enkaz altından çıkararak gömülmesini sağladı.