Engelsiz yaşam için işaret dili eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan işaret dili kurslarına gençler ve çocuklar ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi’nde açılan işaret dili atölyeleri gençlerin hayatını değiştiriyor. Genç kursiyerler, her geçen gün kendilerini daha da geliştirmeyi, aldıkları eğitim sayesinde işitme engelliler ile iletişim kurma yollarını öğrenerek bu türden engeli olan yakınlarına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşlı Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi öğrenci velisi ve aynı zamanda kendisi de işitme engelli olan Avniye Arvas, "Çocuklarımıza işaret dili eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tahir Başkanımıza sesimiz olduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.