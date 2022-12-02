Engelsiz sıra gecesi

Körfez’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli bireyler için sıra gecesi düzenlendi. Türkülerin söylendiği, çiğ köftelerin yoğrulduğu gecede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Körfez Belediyesi, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla ilçede bulunan engelli bireyler için Sıra gecesi etkinliği düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Esentepe Mahallesi’ndeki Aşıklar Otağında düzenlenen etkinliğe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Türkülerin söylendiği, çiğköftelerin yoğrulduğu programda, eğlenceli anlar yaşandı. Sıra gecesi ekibinin söylediği türkülere eşlik eden engelli bireyler, keyifli zaman geçirdi.

Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta yaşadıkları sorunları hepimiz iyi biliyoruz. Gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetimler olarak bizler bunların çözümü noktasında adımlar atıyoruz. Sadece 3 Aralık’ta değil, yılın her günü sizlerle beraberiz ve yanınızdayız. Hepimiz aynıyız ve yan yanayız. Bugün de sizlerle bir arada olmak, birlikte eğlenmek için bu programı düzenlendik" dedi.