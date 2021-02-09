Engelsiz park ihalesine 11 firma katıldı

Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde modern bir park yapımı için ihale gerçekleştirdi. Engelsiz oyun gruplarının da yer alacağı park için gerçekleştirilen ihaleye 11 firma katıldı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 1.850 metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Yavuz Sultan Selim Parkı için ihale gerçekleştirildi. Belediye İhale Salonu’nda gerçekleştirilen 698 bin TL’lik yaklaşık maliyeti bulunan ihaleye 11 firma katıldı. İhale Körfez Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Firmalar tekliflerini sundu.

1850 metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Yavuz Sultan Selim Parkı, ‘engelsiz park’ özelliğinde olacak ve içerisinde engelli çocukların da kullanabileceği oyun grupları olacak. Ayrıca park alanı içerisinde basket sahası, spor aletleri ve dinlenme alanı da bulunuyor. Parkın her tarafını görecek şekilde de güvenlik kameraları da yerleştirilecek.