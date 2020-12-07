banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak

Engellilerin arızalanan akülü sandalyelerini Büyükşehir tamir ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalyesi arızalanan engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

KOCAELİ 07.12.2020, 11:31
4
Engellilerin arızalanan akülü sandalyelerini Büyükşehir tamir ediyor
banner422

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalyesi arızalanan engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Doğuştan engelli olan Kandıra ilçesi Teksen köyünde ikamet eden 56 yaşındaki Burhan Aslan, 88 yaşında yatağa bağımlı annesi ile birlikte yaşıyor. 10 yıl önce sigarayı bırakması karşılığında eniştesi tarafından hediye edilen akülü aracı arızalanan Aslan, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne iletti. Talep üzerine harekete geçen belediye ekipleri arızalı tekerlekli sandalyeyi tamir ederek Aslan’a teslim etti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince ücretsiz bir şekilde tamir edilen akülü sandalyesini teslim alan Aslan, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu