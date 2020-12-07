Engellilerin arızalanan akülü sandalyelerini Büyükşehir tamir ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalyesi arızalanan engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Doğuştan engelli olan Kandıra ilçesi Teksen köyünde ikamet eden 56 yaşındaki Burhan Aslan, 88 yaşında yatağa bağımlı annesi ile birlikte yaşıyor. 10 yıl önce sigarayı bırakması karşılığında eniştesi tarafından hediye edilen akülü aracı arızalanan Aslan, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne iletti. Talep üzerine harekete geçen belediye ekipleri arızalı tekerlekli sandalyeyi tamir ederek Aslan’a teslim etti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince ücretsiz bir şekilde tamir edilen akülü sandalyesini teslim alan Aslan, belediye ekiplerine teşekkür etti.