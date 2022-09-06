Engelli vatandaşlar için ulaşım uygun hale getiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, İzmit Serdar Mahallesinde D100 Karayolu otobüs durağına engelli vatandaşların inişlerini kolaylaştırmak için çalışma yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların ulaşım noktasında problem yaşamaması için çalışmalar yürütüyor. Engelli vatandaşların inişlerini kolaylaştırmak için ekipler İzmit Serdar Mahallesi D100 Karayolu Otobüs Durağında bulunan yükseltiyi kaldırdı. Yol bakım timi tarafından yapılan çalışma ile engelli bireylerin otobüs durağına ve yaya üstgeçidine ulaşımları uygun hale getirildi. Duraktan yaya üstgeçidine kadar olan kısımda vatandaşların kaymaması için parke döşenirken yolun sağ ve soluna korkuluk yapılarak güvenlikleri de sağlanacak. Yapılacak korkuluk ile engelli bireylerin güvenliklerinin yanı sıra durak ve yaya üstgeçidi asansörlerine ulaşımları kolaylaştırılmış olacak.