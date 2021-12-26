Engelli oğlu ile birlikte yeni evine kavuşmak için gün sayıyor

Türkiye’ye örnek olacak Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde, depreme karşı dayanıksız ve yıllanmış evlerini anılarıyla birlikte geride bırakan hak sahipleri, yeni ve konforlu evlerine kavuşmak için gün sayıyor. Yıllarca yaşadığı evinden ayrılan hak sahiplerinden biri olan Selma Arslan da, yeni evinde ilk misafirinin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmasını istiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ’ye yer teslimi yapılması planlanıyor. Projede taraflar arasında uzlaşma oranında yüzde 96 ile bir Türkiye rekoru elde edilmiş durumda. Kira yardımı başvurusu kabul edilen hak sahiplerine kira yardımları da yapılmaya başlandı. Öte yandan ihaleyi alan firma Cedit Mahallesindeki eski yerleşim yerlerde yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında TOKİ tarafından 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Türkiye’ye örnek olacak Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde, depreme karşı dayanıksız ve yıllanmış evlerini anılarıyla birlikte geride bırakan hak sahipleri, yeni ve konforlu evlerine kavuşmak için gün sayıyor.

"Hayatım burada çok zordu"

Çocukluğunun ve gençliğinin bu mahallede geçtiğini, 2 çocuğunu da Cedit’te zorluklarla büyüttüğünü söyleyen Arslan, "Eşim Murat Arslan, 15 yıl önce vefat etti. 2 çocuğumla burada hayat mücadelesi verdim. Eşimi bu evde kaybettim, çocuklarımla bu evde yaşadım. Oğlum Hakan 11 yıldır Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası. Hakan’ı burada akülü arabayla bile dolaştıramadım. Hayatım burada çok zordu. Kolaymış zannediyordum ama çok zordu. Gerçekten Cedit’in kentsel dönüşüme ihtiyacı vardı. Ben çok memnunum bu kentsel dönüşümden" diye konuştu.

"İlk misafirim Tahir Başkanım olsun"

Kentsel dönüşüme giren ve yıkım programına alınan eski evinin cep telefonuyla fotoğraflarını çeken ve duygusal anlar yaşayan Selma Arslan, en çok oğlu Hakan’ın tekrar pencereden Kocaeli’nin eşsiz manzarasını güvenle izleyeceği günleri, engellilere uygun giriş-çıkışı olan bir evde yaşayacağı yılları iple çektiğini söyledi. Yeni konutlar tamamlanıp ilk anahtarı verdiklerinde ertesi gün tekrar eski mahallesine ama yeni evine ve hayatına dönmeyi planlayan Arslan, "Büyükşehirden çok memnunum. İlk misafirim Tahir Başkanım olsun isterim. Bir çayımızı içsin isterim" dedi.

"Büyükşehirden çok destek aldım"

Kocaeli’de kas hastalıkları tedavi merkezi olmadığı için oğlunu büyükşehirden aldığı destekle Antalya’ya götürdüğünü aktaran Arslan, "Eşim öldüğünden beri büyükşehirden çok destek aldım. Haftada iki gün büyükşehirin arabasıyla fizik tedaviye götürüyorum. Yine büyükşehirin ambulansıyla tedavi için Antalya’ya gidiyoruz. Hastalandığında da büyükşehirin ambulansı yine ayağımıza geliyor" diye konuştu.