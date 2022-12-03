Engelli bireylerin defilesi büyük beğeni topladı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Körfez’de düzenlenen etkinlikte öğrencilerin defilesi büyük alkış topladı.

Körfez Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Sevgi varsa, engel yoktur” adlı bir program gerçekleştirdi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe kurum müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Fatih Mehmet Tanyıldızı ve çok sayıda davetli katıldı. Körfez Belediyesi bünyesinde özel eğitmenler tarafından eğitim alan özel çocukların halk oyunları gösterisi büyük beğeni toplarken, ‘Hayalimdeki meslek sunumu’ ve öğrencilerin mini defilesi de ayakta alkışlandı. Programın açılışında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bugün Dünya Engelliler Günü hasebiyle bir aradayız. Çocuklarımızın büyük mücadelesi ile elde ettikleri başarı ve kendilerine duydukları bu kusursuz güven beni oldukça mutlu etti. Çocuklarımızın başarmaya olan inancını ve bu inancı besleyen değerli ailelerinin hevesini gördükçe, çabaladığımız bu gelişim mücadelesinde motivasyonumuz artıyor. Bugün bu heyecanı bize yaşatan azimli çalışma arkadaşlarımız ve bu mücadeleye bizi ortak kılan siz değerli ailelere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.