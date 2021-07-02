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Enderunlu miniklere karne sevinci yaşadı

Gebze Belediyesi’nin hayata geçirdiği Enderun Anaokulu’nda karne heyecanı yaşandı.

KOCAELİ 02.07.2021, 14:30
Enderunlu miniklere karne sevinci yaşadı

Gebze Belediyesi’nin hayata geçirdiği Enderun Anaokulu’nda karne heyecanı yaşandı.

Okul öncesi çağdaki Gebzeli miniklerin alanında uzman öğretmenler eşliğinde eğitim gördüğü Gebze Belediyesi Enderun Anaokulu’nda karne heyecanı yaşandı. Minik öğrencileri ve ailelerini, bu heyecanlı ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 2020-2021 Öğretim yılını tamamlayan minik öğrencilere karnelerini takdim eden Başkan Büyükgöz, çocuklara çeşitli karne hediyeleri de verdi.

Velilerle de bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, anaokulunun idareci ve öğretmenlerine de çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Başkan Büyükgöz karnelerini ve hediyelerini verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta düzenlenen sünnet şöleninin ardından hastanelerde cerrahi müdahaleleri gerçekleştirilen çocukları ziyaret eden Başkan Büyükgöz, çocukların aileleriyle de sohbet etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Büyükgöz onlara moral verdi.
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