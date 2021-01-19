Eline küreği aldı, vatandaşın kapısını temizledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kar sonrası eline kürek alarak vatandaşların karla mücadelesine destek verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kar yağışı sonrası ilçeyi turladı. Mahalleleri gezen Başkan Şayir, kapısını temizlemeye çalışan vatandaşın çalışmasına eline aldığı kürekle kar temizleyerek destek verdi. Başkan Şayir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir komşumuzun kapı küreme işine yardımcı olmak güzeldi. Birlikte #YükselenŞehirDilovası" notuyla paylaştı.