banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Elektronik atık getirene tiyatro bileti ve akıllı saat hediye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak e-atık toplama etkinliğinde, belirlenen miktarlarda elektronik atık getirenlere tiyatro bileti ve akıllı saat hediye edilecek.

KOCAELİ 13.10.2021, 11:58
Elektronik atık getirene tiyatro bileti ve akıllı saat hediye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak e-atık toplama etkinliğinde, belirlenen miktarlarda elektronik atık getirenlere tiyatro bileti ve akıllı saat hediye edilecek.

Elektronik atıkların gelişigüzel doğaya atılması çevresel açıdan tehlike oluştururken, içerisinde bulunan zehirli maddeler toprağa nüfuz edebiliyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde e-atık toplama etkinliği gerçekleştirecek. 14 Ekim Perşembe günü İzmit Outlet Center’da yapılacak e-atık toplama etkinliğinde, belirlenen miktarlarda elektronik atık getiren vatandaşlara tiyatro bileti ve akıllı saat hediye edilecek.

Saat 10.00 ile 20.00 arasında gerçekleştirilecek olan e- atık toplama etkinliğinde 1 kilogram ve üzerine e-atık getiren 50 kişiye çift kişilik tiyatro bileti, 10 kilogram ve üzerinde e-atık getiren 3 kişiye ise akıllı saat hediye edilecek.

Geliri sokak hayvanlarına

Toplanan elektronik atıkların geri dönüşümü ile belirli bir oranda gelir elde edilecek. Elde edilen bu gelir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sokak hayvanlarına bağışlanacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1