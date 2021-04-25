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Ekolojik Yaşam Bahçesine tasarruflu aydınlatma

İzmit Belediyesi’nin çevre düzenlemelerinde sona geldiği Ekolojik Yaşam Bahçesi, montajı tamamlanan 21 adet güneş enerjili lambayla gece gündüz aydınlanacak.

KOCAELİ 25.04.2021, 15:37
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Ekolojik Yaşam Bahçesine tasarruflu aydınlatma

İzmit Belediyesi’nin çevre düzenlemelerinde sona geldiği Ekolojik Yaşam Bahçesi, montajı tamamlanan 21 adet güneş enerjili lambayla gece gündüz aydınlanacak.

İzmit Belediyesi’nin kısa süre sonra Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçireceği Yaşam Ekolojik Bahçesi’nde, tasarruf hamlesi olan güneş enerjili panellerin montajı tamamlandı. Farklı noktalara koyulan 21 adet güneş enerjili lamba ile Yaşam Ekolojik Bahçesinin her noktası aydınlanıyor. Hava güneşli olmasa bile yalnızca 3 saat gün ışığı alarak tamamen enerji depolayabilen paneller sayesinde Ekolojik Yaşam Bahçesi geceden sabaha ücretsiz olarak aydınlanacak.
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