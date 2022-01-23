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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına geldi. Eylem sayısı 2014’de 2 bin 814’tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141’e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir" dedi.
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Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle çalışmaya devam ediyor.
KOCAELİ 23.01.2022, 12:42
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle çalışmaya devam ediyor.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler bir yandan köprüler ve yaya üst geçitlerinde vatandaşların güvenliği için solüsyon ve temizlik çalışmaları yaparken, bir yandan da yolların tuzlanmasında diğer ekiplere yardımcı oldu. Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli genelindeki park ve bahçelerde, yol kenarlarında, otobüs duraklarında temizlik işlerine ara vermeyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor.