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Ekipler temiz Körfez mesaisinde
KÖRFEZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.
KOCAELİ 04.11.2020, 13:46
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Körfez Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kent genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün erken saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Kentin işlek alanları başta olmak üzere; caddeler-sokaklar, boş araziler, duraklar, yol kenarları ve mezarlık alanlarında da çalışma yapılarak, Körfez baştan sona temizleniyor. Temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden ‘çöpünüzü değil, sevginizi bırakın’, ‘temiz Körfez, temiz gelecek’ paylaşımlarıyla da vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyor.
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