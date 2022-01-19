Ekipler kar nöbetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için gece yarısından bu yana aralıksız çalışıyor.

Karla mücadele ekipleri, kentte etkisini dün gece gösteren kar yağışında buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yaptı. Kent genelinde tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor. Gece yarısı ve sabahın erken saatlerinde yollarda buzlanma ve kar nedeniyle kapanma olmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapan ekipler, yollarda vatandaşların buzlanma ve kar sebebiyle mağduriyet yaşamaması için canla başla çalıştı. Kentin başta ana caddeler olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması ile buzlanmanın herhangi bir olumsuzluk oluşturarak vatandaşların can veya mal kaybına uğramaması için çalışma yapan karla mücadele ekipleri, kent genelinde yolların açık kalması ve buzlanma olmaması için mücadele ediyor.

Kar küreme ve tuzlama

Gece ve gündüz iki ekip halinde nöbet tutan karla mücadele birimleri, yağan karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlayan ekipler, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tutuyor. Köylerde de Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanma için kullanılmak üzere 15 bin ton tuz alımı yaparak ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda yollarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçilecek.