Eğlenerek öğreniyorlar

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde okul öncesi eğitimi alan çocuklar düzenlenen etkinliklerle eğlenerek öğreniyor.

Çayırova’da çocuklar, tecrübeli eğitimci kadrosu ile geleceğe hazırlanıyor. Minikler, öğretmenlerinin oluşturduğu etkinlik takviminde yeni tecrübelere yelken açarak, arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşme ve farklı bilgiler öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Denizaltı dramatizasyon etkinliği ile mavi yolculuk gerçekleştiren minikler, ellerindeki oltalarla balık tutma ve kayık keyfi yapma fırsatı buldu. Minik kaşifler, öğretmenlerine deniz ve deniz canlıları ile ilgili sorular sorarak ufuklarını genişletti. Miniklerin doyasıya eğlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.