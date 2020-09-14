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Duraklar ve yaya üstgeçitleri dezenfekte ediliyor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLU TAŞIMA DURAKLARI İLE YAYA ÜST GEÇİT ASANSÖRLERİNDE TEMİZLİK YAPARAK HİJYEN SAĞLIYOR.

KOCAELİ 14.09.2020, 12:47
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Duraklar ve yaya üstgeçitleri dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma durakları ile yaya üst geçit asansörlerinde temizlik yaparak hijyen sağlıyor.

Toplu taşıma ulaşımında sıkça kullanılan duraklar ve yaya üst geçit asansörlerinin temiz olması, içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de bu kapsamda her hafta il genelindeki yaya üst geçit asansörleri ile toplu taşıma duraklarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Çayırova’dan İzmit’e ve Kandıra’dan Karamürsel’e kadar vatandaşların kullandığı üst geçit asansörleri ile toplu taşıma duraklarında sık sık temizlik yapıyor. Yapılan temizlik çalışmaları durak ve asansörlerin hijyeni sağlanarak, vatandaşların sağlığı korunuyor.

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