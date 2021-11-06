Dünyanın her yerinden gelip eğitim alıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dünyanın dört bir yanından gelen itfaiyecileri eğitiyor.

Yurt içi ve yurt dışı eğitimler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, eğitim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verilen eğitimlerde hem teorik hem de pratik uygulamalar yer alıyor. Sadece Kocaeli’den değil tüm Türkiye’den ve yurt dışından gelen itfaiyecilere mesleki eğitimler veren Kocaeli itfaiyesi, kamu ve özel sektör ile tüm vatandaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor. KOBİTEM, bir yandan daha kaliteli ve güncel eğitimler vermek adına kendi eğitimlerini de sürdürüyor. Son olarak Kocaeli itfaiyesi, asansörlerden teknik kurtarma eğitimi yapıldı. Eğitimde teorik olarak asansör sistemleri, asansörlerde güvenlik sistemleri, çalışma prensipleri, acil durumlarda hareket tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı çalışmalarda ise asansörlerde mahsur kalma durumlarında asansör tipine göre müdahale operasyonları üzerine çalışmalar yapıldı.