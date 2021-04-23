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Dünyanın dört bir yanından saç ektirmek için Türkiye’ye geliyorlar

Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok farklı ülkeden vatandaş, saç ekimi için Türkiye’yi tercih ediyor.

KOCAELİ 23.04.2021, 13:47
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Dünyanın dört bir yanından saç ektirmek için Türkiye’ye geliyorlar

Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok farklı ülkeden vatandaş, saç ekimi için Türkiye’yi tercih ediyor.

Son zamanlarda adından sıkça söz edilmeye başlanılan estetik operasyonlarında, yabancı ülkedeki vatandaşların tercihlerinin ilk sıralarında Türkiye yer alıyor. Saç ekiminde yakalanan kalite ve başarı oranıyla birlikte İstanbul, alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Fransa, İngiltere, Almanya, Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok farklı ülkeden saç ekimi için Türkiye’ye gelen vatandaşlar, hem işlem öncesi hem de sonrasında sunulan hizmetten memnun kalıyor.

Çeşitli estettik operasyonlar için dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen insanların sayısında ciddi bir artış gözlendiğini aktaran Egali Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Köse, “Özellikle de saç ekiminde yakalanan kalite ve başarı oranı, Türkiye’yi, İstanbul’u bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden bir tanesi haline getiriyor. Uzmanlara göre, bu artan rağbetin nedeni; pek çok kişinin sandığının aksine bu operasyonların Türkiye’de daha ucuz olması değil, alanında başarılı hastalara hem işlem öncesi hem de işlem sonrasında sunulan üstün hizmet kalitesi. Dünyanın farklı yerlerinden gelen, aralarında modellerin, futbolcuların ve internet fenomenlerinin olduğu müşteri kitlesi de doğruluyor” dedi.

En çok o ülkelerden geliyorlar

Köse, “Diğer ülkelerden gelen hastaların tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınarak World Of The Hair saç ekim merkezine transferleri yapılıyor. Fransa, İngiltere, Almanya, Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok farklı ülkeden saç ekimi için Türkiye’ye geliyorlar. Genellikle daha çok şakak ve alın daraltma işlemleri tercih ediliyor” diye konuştu.
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