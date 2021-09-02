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Dünya Barış Gününde anlamlı konser

İzmit Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yerel müzisyenlerin sahne aldığı “Barış Konseri” düzenledi.

KOCAELİ 02.09.2021, 10:39
Dünya Barış Gününde anlamlı konser

İzmit Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yerel müzisyenlerin sahne aldığı “Barış Konseri” düzenledi.

İzmit Belediyesi’nin, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında Sabri Yalım Parkı’nda düzenlediği Barış Konserinde, şarkılar dünya barışı için söylendi. Dün akşam saat 18.30’da başlayan konserde sahne alan İzmit’in sevilen grubu Görkem Subaşı ve orkestrası, şarkılarını dünya barışı için seslendirdi. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde; barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

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