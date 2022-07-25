banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi

Doğantepe Kadırga Şenlikleri sona erdi

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden Doğantepe Kadırga Şenlikleri sona erdi.

KOCAELİ 25.07.2022, 13:01 25.07.2022, 13:16
Doğantepe Kadırga Şenlikleri sona erdi

Doğantepe Kadırga Şenlikleri, 3 gün boyunca eğlenceli anlara sahne oldu. Başiskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hamza Dağı eteklerinde Paşadağ Mahallesi’nde 22 Temmuz Cuma günü başlayan etkinlikte, 3 gün boyunca Karadeniz rüzgarı esti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve 7’den 77’ye binlerce vatandaşın katılım gösterdiği etkinlikte eğlenceli vakit geçirildi. Sahneye çıkan sanatçılara yoğun ilgi gösteren müzikseverler, sanatçıların şarkı ve türkülerine eşlik ederken, kemençenin ritmine kendini kaptıran Kocaelililer saatlerce horon çekti. 7’den 77’ye kadın erkek çoluk çocuk herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, etkinlik alanına Başiskele Belediyesi tarafından kurulan devasa büyüklükteki şişme parkta çocuklar gönüllerince ve güvenli şekilde oyunlar oynadı.

#Kadırga Şenlikleri #Doğantepe
Yorumlar (0)
30°
açık