Doğantepe Kadırga Şenlikleri sona erdi

Doğantepe Kadırga Şenlikleri, 3 gün boyunca eğlenceli anlara sahne oldu. Başiskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hamza Dağı eteklerinde Paşadağ Mahallesi’nde 22 Temmuz Cuma günü başlayan etkinlikte, 3 gün boyunca Karadeniz rüzgarı esti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve 7’den 77’ye binlerce vatandaşın katılım gösterdiği etkinlikte eğlenceli vakit geçirildi. Sahneye çıkan sanatçılara yoğun ilgi gösteren müzikseverler, sanatçıların şarkı ve türkülerine eşlik ederken, kemençenin ritmine kendini kaptıran Kocaelililer saatlerce horon çekti. 7’den 77’ye kadın erkek çoluk çocuk herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, etkinlik alanına Başiskele Belediyesi tarafından kurulan devasa büyüklükteki şişme parkta çocuklar gönüllerince ve güvenli şekilde oyunlar oynadı.