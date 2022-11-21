Doğa yürüyüşü ve piknikle öğretmenler doğanın keyfini çıkaracak

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenler için doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenleyecek.

İzmit Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenler için bir dizi program gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede spor işleri müdürlüğü ekipleri, öğretmenleri doğa ile buluşturacak. Öğretmenler için düzenlenecek olan doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği 27 Kasım Pazar günü Kent Ormanı’nda gerçekleşecek. Öğretmenler için belediye önünden sat 09.30’da araç kaldırılacak. Öğretmenler 6 kilometre yürüyüşün ardından piknik ile keyifli bir gün geçirecek.