Doğa tutkunlarına yürüyüşü etkinliği

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde doğa tutkunlarını İzmit’in köyleri ile buluşturan, sporu eko turizme çeviren Bizim Köy projesi bu ay Balören Köyü’nde devam edecek.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve her ay İzmit’in farklı bir köyünde yeni bir rota çıkartılarak hazırlanan Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri, Balören Mahallesi’nde devam edecek. Yürüyüşe katılacak olan ekip hem doğa yürüyüşü yapacak, hem köyleri tanıyacak hem de köylülerin ürettikleri doğal ürünlere ulaşabilecek. Balören Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte vatandaşlar belediye araçları ile bölgeye gidecek. Köyde ikramların ve bölge hakkında verilecek bilgilerin ardından yürüyüşe başlanacak. 8 kilometre orta zorluk derecesinde orman ve yeşillik içinde geçen rotada yapılacak yürüyüş ile vatandaşlar doğa ile iç içe bir gün geçirecek.