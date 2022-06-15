Derince Belediyesi tarafından yürütülen Tahtalı Göleti Doğa Park Projesinde çalışmalar sürüyor.

Önemli bir yatırımı hayata geçiren Derince Belediyesi, Tahtalı Göleti Doğa Park’ta da çalışmalarını sürdürüyor. Doğa Park Projesiyle birlikte bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkartacak olan çalışmalarla ilk etapta Tahtalı Göleti çevresinde yollar tesviye edilip düzeltilmişti. İlk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanması ile birlikte mangal yerleri de tamamlanarak, halkın kullanıma sunulmuştu.

Proje çerçevesinde bölgedeki ikinci etap çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje ile birlikte bölgede misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisinin yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde yapılan bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek.