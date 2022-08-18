Doğa Park Projesi’nde 3. etap çalışmaları yapılıyor

Tahtalı Göleti Doğa Park projesinde incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 2’nci etap çalışmalarının yanında, projenin 3’üncü etabında da düzenlemelerin devam ettiğini belirtti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Tahtalı Göleti Doğa Park projesinde incelemelerde bulundu. İlçenin turizm merkezlerinden biri haline gelecek olan Doğa Park projesi çerçevesinde ilk olarak Tahtalı Göleti çevresindeki yollar Derince Belediyesi ekipleri tarafından tesviye edilip düzeltildi. İlk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından mangal alanları da tamamlanarak mesire alanı halkın kullanımına sunuldu.

2’nci etap şekillendi

2’nci etap çalışmalarının devam ettiği bölgede çalışmaları kontrol eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak’tan yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı. 2’nci etap ile birlikte bölgeye misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisi inşa ediliyor. Doğa Park projesinin ikinci kısmının büyük oranda tamamlandığını söyleyen Başkan Aygün, 3’üncü etapta da çalışmaların devam ettiğini belirtti. Projenin 3’üncü ayağının da inşa edilmesiyle birlikte karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park projesi tamamlanmış olacak.