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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yakın ilgi

Bazı temaslarda bulunmak için Kocaeli’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı The Ness Otel sahibi Talat Köse ağırladı.

KOCAELİ 04.06.2022, 12:27
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yakın ilgi

Bazı temaslarda bulunmak için Kocaeli’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı The Ness Otel sahibi Talat Köse ağırladı.

Roma döneminden bu yana bölgede şifa dağıtan, termal suyu sebebiyle dünya genelinde ilgi gören Başiskele ilçesindeki The Ness Otel, bazı temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ağırladı. The Ness Otel sahibi Talat Köse ile otel yönetimi tarafından karşılanan Başkan Erbaş, otelde konakladı.

Başkan Erbaş, otel çalışanları ve konuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.

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