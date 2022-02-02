Distilasyon tesisinde çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi olacak distilasyon merkezi hızla ilerliyor.

Kocaeli çiftçisine ciddi gelir kaynağı olacak Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisinde yoğun imalat çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce projelendirilen ve Kullar Sebze ve Meyve Hali’nin yanında yapımı süren tesis, 42 dönüm alan içinde 2 bin 860 metrekare ana tesis kapalı alanı, bin metrekare üstü ön kurutma kapalı alanı, 777 metrekare idari bina alanı, 181 metrekare kazan dairesi ve 175 metrekare açık havuz olmak üzere toplam 4 bin metrekare büyüklüğünde alanda Kocaeli çiftçisine hizmet verecek.

Kocaeli içinde önemli bir kazanç kapısı olacak distilasyon tesisi; ana tesis binası, idari bina, ön kurutma dairesi binası, kazan dairesi binası ve açık havuz sistemi olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Bu bağlamda idari binanın kaba inşaatını tamamlayan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bina içinde seramik imalatı, tavan imalatı ve alçı sıva işlemlerini sürdürüyor. Ana tesis binasında ise betonarme işlemleri tamamlandı. Çatının kaplanma işlemlerinden biri olan çelik konstrüksiyon imalatı da devam ediyor. Ön kurutma dairesinin tüm işlerini tamamlayan ekipler, kazan dairesinin ise kaba inşaatını bitirdi. Çalışma dahilinde açık havuz sisteminin de tüm imalatları tamamlandı.

İhracata katkı sağlayacak

Kocaeli’de üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler iç piyasanın yanı sıra Türkiye’nin bu alandaki ihracatına da katkı sağlayacak. Kullar’da 15 dönümlük arazi üzerine kurulan bu tesiste demostrasyon bitki yetiştirilerek, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde edilmesi, katma değeri yüksek tarım ürünleri ekilerek, bu ürünlerin ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılması hedefleniyor.

SekaPark A.Ş. tarafından işletilecek distilasyon tesisi, tıbbi aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmalarını yapacak. Distilasyon tesisi aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.