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Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, akademisyenleri edebiyat tutkunları ile buluşturacak.

KOCAELİ 07.06.2022, 11:51
Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, akademisyenleri edebiyat tutkunları ile buluşturacak.

Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumlarının dördüncüsünü, geçen yıl vefat eden düşünce ve Türk edebiyatının önemli ismi merhum Sezai Karakoç’un hatırasına atfen düzenleyecek. Sempozyum serisinin dördüncüsü olan Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, 9-10 Haziran tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasını önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker’in yapacağı sempozyumda, birbirinden değerli akademisyenler, edebiyat tutkunları ile bir araya gelecek.

Merhum Sezai Karakoç’un edebiyat anlayışı ile Diriliş Dergisi’nin ele alınacağı sempozyumda, 31 akademisyen bildiri sunacak. 9 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak sempozyumun ardından, akademisyenlerin bildirileri kitap haline getirilecek.

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