Direksiyona geçti, asfaltı döktü

Altyapısı biten bölgelerde gece devam eden asfalt çalışmasını inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, finişher makinesinin koltuğuna geçerek sıcak asfalt döktü.

Körfez’de altyapı çalışmaları 20 mahallede başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve Körfez Belediyesi tarafından yürütülen yaklaşık 400 milyon TL’lik altyapı çalışmaları kapsamında iki mahallede de sona geldi. Güney ve Fatih Mahallelerinde altyapıları yenilenen cadde ve sokaklar da hızlı bir şekilde asfaltlanıyor. Son olarak Nene Hatun Caddesi’ne sıcak asfalt döküldü.

Gece saatlerine kadar devam eden çalışmayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile birlikte inceledi. Çalışma yürüten yetkililerden bilgi alan Başkan Şener Söğüt, çalışanlara da kolaylıklar diledi. Bilgi aldıktan sonra da Finişer makinesinin operatör koltuğuna oturan Başkan Şener Söğüt, sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 500 ton afsaltın serildiği caddede incelemelerini tamamladıktan sonra vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Söğüt, “Altyapı zor iş. Sizler de bu zorluğa katlandınız. Şimdi her şeyiyle tam olan bir bölgedesiniz” dedi.

Vatandaşlar da Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. Başkan Söğüt, altyapısı biten tüm cadde ve sokakları hızlı bir şekilde asfaltladıklarını belirtti.