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Dilovası’nın projeleri, yeni yılın ilk meclisinde konuşuldu

Yeni yılın ilk meclis toplantısında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapılması planlanan projelere yönelik açıklamada bulundu.

KOCAELİ 06.01.2021, 12:00
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Dilovası’nın projeleri, yeni yılın ilk meclisinde konuşuldu

Yeni yılın ilk meclis toplantısında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapılması planlanan projelere yönelik açıklamada bulundu.

Dilovası Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, belediyenin kültür merkezinde gerçekleştirildi. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı öncesi Başkan Hamza Şayir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Şayir, yapılacak olan projelere değindi. 13 Ocak’ta Tavşancıl’da kapalı yüzme havuzun ihalesinin gerçekleşeceğini ifade eden Şayir, "İnşallah kısa sürede bitirerek, Tavşancıl’a yüzme havuzumuzu kazandırmış olacağız. Dilovası’nda ki öğrencilerimize de müjde vermek istiyorum. 14 Ocak’ta bakanlığımızca tabletlerimizin ihalesi gerçekleşecek ve yeni eğitim döneminde öğrencilerimizin ellerinde olacak. 1700 kardeşimiz uzaktan eğitim sistemi olan Eba’dan eğitim alma konusunda sıkıntı yaşıyordu. Bugüne kadar, 1700 öğrencimize tabletlerini Büyükşehir Belediyemiz’in desteği ile dağıttık" dedi.

Toki şubatta ihale yapıyor

120 bloktan oluşan 1210 konutun ihalesinin şubat ayında gerçekleşeceğini belirten Şayir, ’yükselen şehir’ sloganına yakışır, sosyal donatıları olan yeni konutlarla birlikte şehrin daha da gelişeceğine dikkat çekti.

Cadde ve sokak aydınlatmaları devam edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 750 bin TL hibe aldıklarını vurgulayan Şayir, "Bu gelecek olan hibe ile şehrimizin aydınlatmalarını tüm önemli sokak ve caddelere yaymaya çalışacağız" diye konuştu.

Tepecik mesire alanında çalışmalar sürüyor

Tepecik mesire alanının hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Şayir, "Yapımız yüzde 50 oranında tamamlandı. İnşallah yaz ayına yetiştirmiş olacağız. İnşallah yaz ayında hep birlikte orda piknik yapacak yürüyecek ve spor yapacağız. Kayapınar ve Turgut Özal mahallelerimizde ortak alanda bulunan ormanlık alana da yeni mesire alanı kazandırmak için çalışmamız sürüyor. İnşallah oraya da yeni bir millet bahçesi ve mesire alanını ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.

"Maaş düzeylerini artırmaya çalıştık"

Şayir, adaletle olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Bunun son örneğini de dün yaşadık. Bünyemizde çalışan arkadaşlarımızın maaş zamlarının düzenlenmesi konusunda herkesi memnun edecek şekilde çalışma yaparak onların maaş düzeylerini artırmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Denetim Komisyonu seçildi

Önceki görüşme tutanaklarının oylanması oy birliği ile kabul edilerek başlanan meclisin 1. maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilmesi oylanırken, yapılan oylamada komisyonda İbrahim Dursun, İcabi Türkel ve Nizamettin Sözen oy çokluğu ile yer aldı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi maddesinde 10 sözleşmeli personelin asgari ücret olarak belirlenen ücretlerinin aynı şekilde asgari ücretle değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde yer alan geçici işçi giderleri konusunda belediye bünyesinde bulunan 4 personelin vizelerinin alınması konusunda yapılan oylama da oy birliği devam edilmesi kabul edildi.

Üç kütüphane kurulacak

Gündemin 4. maddesinde yer alan Orhangazi Mahallesinde yer alan Şehit Ümit Durmuş Semt Konağının 2. katının, Turgut Özal Mahallesinde bulunan Görkem Çiler Semt Konağının 3. katının ve Diliskelesi Mahallesinde bulunan Said’i Nursi Semt Konağının 2. katının kütüphane yapılması konusunda İl Kültür Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
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