Dilovası’nın araç filosu yeni ekskavatör ile güçlendi
DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI HAMZA ŞAYİR’İN ANKARA TEMASLARI SONRASI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN HİBE ETTİĞİ EKSKAVATÖR DİLOVASI BELEDİYESİ’NE TESLİM EDİLDİ.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temasları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe ettiği ekskavatör Dilovası Belediyesi’ne teslim edildi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir göreve gelir gelmez Dilovası’nın ve belediyenin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunları aktarıp çözüm bulmak için sık sık yaptığı Ankara ziyaretlerinin olumlu sonuçları her geçen gün gelmeye devam ediyor. Başkan Şayir’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Murat Kurum’la yaptığı görüşmede ilçenin sorunlarının yanı sıra belediyenin araç filosunda eksik olan ekskavatör talebine olumlu yanıt verilmesinin ardından ekskavatör önceki gün Dilovası’na getirildi. Dilovası Belediyesi araç filosuna katılan 800 bin lira değerindeki ekskavatörün tanıtımını yapan Başkan Şayir, şoför koltuğuna oturup deneme sürüşü yaptı.
Başkan Şayir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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