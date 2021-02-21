Dilovası’nda tablet dağıtımları devam ediyor

Dilovası Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sıkıntı yaşamamaları için 10 bin adet tablet bilgisayarın dağıtımına devam ediyor.

Dilovası’ndaki yaklaşık 10 bin öğrencinin uzaktan eğitimine katkı sunmak amacıyla başlatılan tablet dağıtımı devam ediyor. İlk etapta ortaokul ve lise öğrencilerine teslim edilen tabletler için Pazartesi gününden itibaren ilçede eğitimine devam eden üniversite ve Dilovası’nda ikamet edipte başka ilçelerde eğitimlerine devam eden lise öğrencilerine de dağıtıma başlanılacak. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de yapılacak törenle temsili olarak bazı öğrencilere tabletleri Dilovası protokolü tarafından verilecek. Toplamda bin 100 öğrencinin tablet dağıtımları iki gün boyunca sürecek. Öğrencilere tabletlerini alacakları saatler mesaj sistemi ile bildirilecek.

Eğitime verdiği destekle bilinen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tablet bilgisayarların 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren öğrencilere ulaştırılmaya devam edeceğini söyleyerek, “Göreve geldiğimiz günden bu güne sürekli yükselen Şehir Dilovası dedik, bu hedef doğrultusunda ilçemizin ve ülkemizin geleceği için eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Yarınlarımızı daha güzel bir hale getirmek istiyorsak, ülkemizin geleceğini teminat altına almak istiyorsak eğitim her zaman önceliğimiz olacaktır. En büyük hizmet eğitime yapılan hizmettir. Bu bilinçle göreve geldik ve bu bilinçle görev yapmaya devam ediyoruz" dedi.