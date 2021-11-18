Dilovası’nda stad ve havuz çalışmaları devam ediyor

Dilovası Belediyesi’nin spor seferberliği kapsamında yapımına başladığı stad ve havuz projelerinde çalışmalar sürüyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası çalışmalarına başlanan Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı yenilemesi ve Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi devam ediyor. Saha zeminin ve tribünlerinin yenilenmesinin yanında yeni çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından Şehit Nihat Karadaş stadı, binlerce gence hizmet verecek.

Diğer taraftan bu yıl içerisinde temeli atılan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda da çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. 1200 metrekare alan üzerine 315 metrekare kapalı havuz yapılacak. 20 araç kapasiteli açık otoparkı ve sosyal alanları olacak Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da kısa sürede bitirilerek, vatandaşların hizmetine açılacak.