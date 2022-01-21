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Dilovası’nda öğrencilere online eğitim desteği

Dilovası Belediyesi tarafından, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için online eğitim dönemini başlatıldı.

KOCAELİ 21.01.2022, 11:31
Dilovası’nda öğrencilere online eğitim desteği

Dilovası Belediyesi tarafından, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için online eğitim dönemini başlatıldı.

Dilovası Belediyesi Akademi kapsamında başlatılan online eğitim programı tanıtımı, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölgesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Muhammed Koçak, Dr. Sinan Demirtürk, Doç. Dr. Yılmaz Yeşil, siyasi parti temsilciler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Online eğitim tanıtıldı

Sinevizyon gösterimi ile başlayan programda online eğitimin tanıtımı yapıldı. Dilovası’nda liseye ve üniversiteye hazırlık okuyan öğrencilerin eğitimlerine katkı sunacak olan online eğitim programında, öğrencilere dağıtılacak kartlarla siteme kayıt olabilecekler. Yapay zeka ile hazırlanmış sistemde 2000’den fazla konu anlatımı, 100 binden fazla soru, tüm derslerin konu anlatımı, deneme sınavları, yapay zekayla YKS puan hesaplaması, ilk günden son güne kadar istatistikleri, sınırsız video izleme, 7/27 ders anlatımı, online canlı deneme sınavları, canlı dersler, çözümlü sorular ve WhatsApp destek hattı gibi hizmetler öğrenciler ile buluşturulacak.

"Eğitime büyük katkı sağlayacak"

Önceliğinin eğitim ve öğrenciler olduğunu söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu öncelik doğrultusunda, attığımız adımlar ve yaptığımız yatırımlar ile ilçemizde ilkleri gerçekleştirerek, hem eğitime maksimum katkı sağlama, hem de siz gençlerimizi için elimizden gelenden fazlasını yapma gayretinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Her sene olduğu gibi bu yılda, okul başladığında eğitiminizde ihtiyaç duyacağınız tüm kırtasiye malzemeleriniz sıralarınızda hazırdı. Mutlulukla ifade etmeliyim ki, artık bu çalışmamız ilçemiz de bir gelenek halini aldı. Bu güzel geleneğimiz İnşallah önümüzdeki yıllarda da sürecek. Yine malumunuz, pandemi döneminde hiçbir ayrım yapmadan tüm öğrencilerimize çok kaliteli tablet bilgisayarlar hediye ettik. Şimdi bu tabletlerin içini doldurma vakti. Çok önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz. Online eğitim sistemine doğru bir değişim gösteren günümüz dünyasında, gerekli altyapıyı oluşturarak teknolojiden en üst seviyede istifade etmenizi sağlayacak, derslerinizdeki başarıya büyük katkı sağlayacak bir adım bu. Online eğitim sisteminin, artık hayatımızın bir parçası haline aldığı günümüzde belediye olarak, eğitim profesyonelleri ve uzman ekibimiz ile bir araya gelerek, hazırladığımız eğitim portalı ile sizlere büyük bir desteği ücretsiz olarak sunacağız"

Konuşmaların ardından programa katılan protokol mensupları temsili olarak törene katılan öğrencilere online eğitim programı kartlarını dağıttı, ardından programa katılan öğrencilere Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak hediye takdim etti.

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