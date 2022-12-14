Dilovası’nda öğrenciler ve özel bireyler "Buğday Tanesi" filmine götürülüyor

Dilovası’nda 7 bin öğrenci ve 500 özel birey, gösterime giren "Buğday Tanesi" filmine götürüldü.

Dilovası Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 7 bin ortaokul ve lise öğrencisi ile 500 özel bireyi Buğday Tanesi filmine götürdü. Milletvekili Av. Serkan Bayram’ın hayat hikayesinden uyarlanan ve engelli bireylerin zorluklar karşısında verdikleri mücadeleyi anlatan film, izleyenler tarafından tam not aldı.

"Tüm öğrencilerle buluşturacağız"

Umuda yolculuğu ve özel bireylerin başarı yolunda verdiği mücadeleyi konu alan filmi tüm öğrencilerle buluşturacaklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yüzlerdeki tebessüm en büyük mutluluğumuz. Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordine ettiğimiz etkinlik çerçevesinde gençlerimizi vizyona giren Buğday Tanesi filmi ile buluşturuyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin hayatını konu alan ve büyük bir başarı hikayesinin sergilendiği film, sevgiyle aşılamayacak engelin olmadığını gösteriyor. Filmin öğrencilerimiz ve özel bireylerimiz için hayat yolunda bir motivasyon sağlayacağını düşünüyor, iyi seyirler diliyorum" dedi.