Dilovası’nda öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Dilovası’nda 3 bin öğrenci, Trabzon’un Maçka ilçesinde Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze’de bir alışveriş merkezinde gösterime giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmine ilçedeki 3 bin öğrenciyi götürdü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan ortak organizasyonla sinemaya götürülen öğrenciler, Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in kahramanlık öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi heyecanla izledi.