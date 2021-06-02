Dilovası’nda milyonluk yatırımlar hızla ilerliyor

Dilovası Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısında Başkan Hamza Şayir, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dilovası Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konuşmasında öncelikle babası Celal Şayir’in vefatı nedeniyle kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Başkan Şayir, “İlçemiz adına güzel gelişmelerin yaşandığı bir ayı daha geride bıraktık. Mahallelerimizde, Telekom fiber altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Turgut Özal, Kayapınar mahallelerimiz adeta bir şantiyeye halinde. Zaman zaman şikayetler alıyoruz. Ancak bu adımlar atılmadan mutlu sona ulaşılmıyor. Çalışmalar tamamlandığında alt ve üst yapısı bitmiş daha güzel ve yaşanabilir mahallelere kavuşacağız. Cumhuriyet Mahallesi ve Kayapınar mahallelerimizin üstünden geçen yüksek gerilim hattı iptal edilecek. Diğer elektrik hatları da yer altına alınacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve çalışma yapan kurumlara teşekkür ediyorum. İlçemizde başlattıkları alt yapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Milyonlarca liralık yatırımlar yapılıyor” dedi.