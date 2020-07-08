Dilovası’nda mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
DİLOVASI BELEDİYESİ, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ, İLÇE GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.
Dilovası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.
Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için çalışmaları yoğunlaştıran Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki mezarlıklar ve şehitliklerde hummalı bir çalışma başlattıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arefe günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.
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