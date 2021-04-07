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Dilovası’nda komisyonlar belirlendi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşen Nisan ayı meclis toplantısında encümen ve komisyon üyelikleri oylamayla belirlendi.

KOCAELİ 07.04.2021, 12:11
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Dilovası’nda komisyonlar belirlendi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşen Nisan ayı meclis toplantısında encümen ve komisyon üyelikleri oylamayla belirlendi.

Dilovası Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başlayan toplantı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Yaklaşık 10 yıldır Dilovası’nda durmayan Ada Treni, yaptığımız çalışma sonrası yeniden ilçemizde durarak, halkımıza hizmete başladı. Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otoparkı’nın ihalesi yapıldı. İtiraz süresinin ardından inşallah ilk kazmayı birkaç ay sonra hep birlikte vurmuş olacağız. Diliskelesi Halı Saha ve Spor Tesisimizin açılışını 12 Nisan’da yapacağız” dedi.

Başkan Şayir’in gündeme dair konuşmasının ardından gündem maddeleri karara bağlanarak komisyon üye seçimleri tamamlandı.
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