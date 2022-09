Dilovası’nda hedef sıfır atık

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde "Sıfır Atık Toplama" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, gün sonunda geri dönüşüme katkı sunan TOKİ sakinlerine ödüller verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediyesi ve Dilovası Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Sıfır Atık Toplama" etkinliği büyük ilgi gördü. Organizasyon çerçevesinde çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Köseler Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir katıldı.

"Hedefimiz Dilovası’nda sıfır atık"

Etkinlikte konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için yaptığımız çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. ‘Sıfır atık’ yaklaşımına farkındalık oluşturmak ve gelecek nesilleri geri kazanılabilir atıklar konusunda bilinçlendirmek için her alanda çalışıyoruz. Herkesin ortak arzusu olan daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamak için bütün insanlığa görevler düştüğünü unutmamalıyız. Çevre hassasiyetinin sürdürülmesi ve çevreyi kirleten her türlü davranış ve eylemden uzak durulması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz Dilovası’nda sıfır atık. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz"

Temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamak için herkese görevler düştüğünü belirten Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise "Günümüz dünyasında artan nüfus, üretim ve kentleşmenin beraberinde getirdiği atık miktarındaki artışın insan ve çevre sağlığına etkisini azaltma adına atık yönetimi çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede verimliliğin ve kaynakların etkin kullanımının artırılması, geri dönüşümün en yüksek ölçüde sağlanması, çevre ve toplum sağlığının korunması anlamında bu konuda gelecek nesillerde bu farkındalığın oluşturulması çevre ve sıfır atık bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak, dikkatleri bu noktaya çekmek için elimizden geleni yapmaya ve vatandaşlarımızı bilinçlendiremeye devam ediyoruz. Biz Dilovası Kaymakamlığı olarak ‘sıfır atık’ konusunda üzerimize düşeni yapmaya ve 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sıfır atık çalışmaları çerçevesinde toplanan atıkların geri dönüşümü hakkında bilgiler verilirken, geri dönüşüme katkı sunan TOKİ konutları sakinlerine ödülleri takdim edildi.